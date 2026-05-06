В Ростовской области после вмешательства прокуратуры погасили долг по зарплате на 7,1 млн рублей

Прокуратура Ростовской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками одного из коммерческих предприятий региона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки исполнения трудового законодательства было установлено, что организация задолжала 115 работникам более 7,1 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав сотрудников прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В ведомстве не уточнили название предприятия и сроки образования задолженности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была полностью погашена, сообщили в надзорном органе.

Валерий Климов