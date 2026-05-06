На Кубани спрос на летние шины за месяц вырос в 2,5 раза

В Краснодаре в марте 2026 года продажи летних шин выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито».

Чуть больше половины всех продаж пришлось на шины с пробегом. Доля такого сегмента составила 51%. При этом продажи летних шин на ресейле увеличились почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.

На вторичном рынке жители Краснодара чаще всего приобретали шины Pirelli, на которые пришлось 10% продаж. Далее следуют Bridgestone с долей 9%, Michelin — 8%, Continental — 7% и Yokohama — 6%.

В сегменте новых шин лидером по продажам стали Kumho с долей 10%. Следом расположились Habilead и Triangle, каждая марка заняла по 7% рынка. Pirelli и Kapsen получили по 5%.

По темпам роста продаж в текущем сезоне первое место заняли шины Triangle. Их стали покупать в 3,1 раза чаще, чем ранее. Средняя стоимость комплекта составила 9 тыс. руб.

На втором месте находятся шины Kumho. Продажи этого бренда выросли в 2,9 раза, а средняя цена достигла 12 тыс. руб.

Третью позицию заняли шины Habilead. Их продажи увеличились в 2,8 раза, в среднем комплект обходился покупателям в 11 тыс. руб.

Также в числе лидеров по росту спроса оказались шины Pirelli. Продажи бренда выросли в 2,5 раза, а средняя стоимость составила 16 тыс. руб.

Пятую строчку заняли шины Hankook. Продажи этой марки увеличились в 2,4 раза. Средняя цена комплекта также составила 16 тыс. руб.

В других городах Краснодарского края зафиксированы иные показатели средней стоимости. В 2025 году средняя цена летних шин в Новороссийске составила 8,8 тыс. руб., в Сочи — 11 тыс. руб.

Среди брендов в Сочи лидировали Pirelli с долей 13%, Michelin с долей 7% и Bridgestone с долей 6%. В Новороссийске наиболее востребованными стали Bridgestone, Yokohama и Pirelli, каждая марка заняла по 9% продаж.

«Ъ-Кубань» писал, что Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край стали крупнейшими рынками новых легковых автомобилей в России по итогам января—марта 2026 года. Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в московском регионе составила 4,77 млн руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 3,92 млн руб., в Краснодарском крае — 3,40 млн руб.

Мария Удовик