Подвал калининградской станции переливания крови переделают в убежище

Станция переливания крови Калининградской области планирует выбрать подрядчика для проведения технического обследования подвального помещения. В дальнейшем оно может быть переоборудовано под защитное сооружение гражданской обороны. Информация о предстоящей закупке размещена на сайте регионального центра торгов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Максимальная стоимость работ оценена в 450 тысяч рублей. Обследование планируется выполнить по адресу: ул. Чкалова, 29. Финансирование предусмотрено на 2026 год.

Матвей Николаев

