Суд в Ахтубинске изучит дело экс-директора МКУ и бизнесмена о хищении 873 тысяч

Ахтубинский районный суд Астраханской области рассмотрит уголовное дело о двух эпизодах мошенничества бывшего директора МКУ и главы коммерческой фирмы из ЗАТО Знаменск (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба превысила 873 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным суда, речь идет об экс-директоре службы обеспечения деятельности органов местного самоуправления (СОД ОМС) Елене Гаврилец (занимала пост с июля 2017-го по июль 2024 года) и ИП Вадиме Волчкове, который учреждает несколько юрлиц.

Как установило следствие, в апреле и декабре 2023 года обвиняемые по предварительному сговору заключили два муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации для капремонта муниципальных объектов. Каждый из контрактов был на сумму более 400 тыс. руб. Работы фактически не выполнялись, однако подрядчик получил оплату в полном объеме, уточнили в ведомстве. В открытых источниках нужные контракты найти не удалось.

В рамках уголовного дела на два автомобиля гендиректора наложен арест. Прокуратура также предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба.

Вадим Волчков зарегистрировал ИП первый раз в 2003 году, второй раз в 2014-м в Астраханской области. С 2015-го по 2016 год учреждал знаменское ООО «Квадро», которое занималось строительством (ныне ликвидировано). В 2015-2018 годах господину Волчкову принадлежало ООО «Домоуправление №1» тоже из Знаменска. В мае 2018 года он закрыл компанию. Сейчас он учреждает еще три действующих юрлица, зарегистрированных в ЗАТО: две управляющие компании «Мегаполис» и «Знаменск», а также стройфирму «Жилсервис». Последняя в разные годы заключила 39 контрактов с СОД ОМС на общую сумму 191 млн руб. Также «Жилсервис» судится с МКУ в Арбитражном суде из-за задолженности в 733,7 тыс. руб. по муниципальному контракту стоимостью 75,66 млн руб. на капремонт школы №236 в ЗАТО Знаменск, который стороны заключили в конце февраля 2024 года.

Нина Шевченко