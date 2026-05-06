Около 700 домов в дагестанском Касумкенте остались без воды после повреждения водовода

В селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана временно приостановлено водоснабжение из-за повреждения участка трубопровода после подъема уровня воды в реке Чираг-чай. Об этом сообщили в администрации района.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным муниципальных властей, в результате смыва участка водовода без питьевой воды остались около 700 домовладений. Ограничения затронули микрорайоны Шах-Баг и Студенческий городок, а также улицу Мурсалова и участок от улицы Молодежной до нового моста.

В администрации района отметили, что аварийно-восстановительные работы временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий и высокого уровня воды в реке. Возобновить ремонт планируется после стабилизации обстановки.

Для жителей организован подвоз питьевой воды. Власти также сообщили, что маломобильным гражданам воду будут доставлять на дом.

