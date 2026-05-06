В 2026 году в Татарстане большая часть муниципальных актов опубликована роботом

В Татарстане с начала 2026 года 78% муниципальных правовых актов были опубликованы автоматически. Об этом сообщила пресс-служба Минюста республики.

За три месяца система RPA обработала более 8,2 тыс. документов — она не только размещает акты, но и автоматически заполняет их карточки и проставляет ссылки на нормативные документы.

Сообщается, что цифровизация позволила ускорить процесс публикации и исключить дублирование данных: акты сразу попадают в единый регистр.

Анна Кайдалова