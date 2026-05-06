В Кабардино-Балкарии 38 детей-сирот получили жилищные сертификаты и квартиры

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ключи и свидетельства на приобретение жилья 38 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Церемония прошла в Доме правительства республики, сообщили в пресс-службе региональных властей.

В мероприятии также принял участие руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Андрей Фишман. Как отметили в правительстве региона, в последние годы в республике увеличено финансирование программ жилищного обеспечения данной категории граждан.

По данным властей, на 2026–2028 годы на эти цели предусмотрено 995,8 млн рублей, из которых 442,7 млн рублей планируется направить в текущем году. В 2026 году жильем намерены обеспечить не менее 192 человек.

В правительстве КБР сообщили, что с ноября 2025 года в регионе действует система жилищных сертификатов, позволившая ускорить предоставление жилья детям-сиротам. С начала 2026 года квартиры получили 58 человек.

Программа реализуется преимущественно за счет средств республиканского бюджета. Получатели сертификатов могут самостоятельно выбрать жилье в любом населенном пункте Кабардино-Балкарии. Кроме того, возраст участников программы был снижен с 23 до 18 лет.

