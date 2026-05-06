Суд взыскал с дроппера 1,8 млн рублей в пользу пенсионера из Пятигорска

Прокуратура Пятигорска добилась взыскания более 1,8 млн рублей в пользу 84-летнего местного жителя, ставшего жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Как установила проверка, в августе 2024 года пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником, располагающим сведениями о якобы совершаемых противоправных действиях в отношении имущества мужчины. Под предлогом сохранности накоплений злоумышленник убедил потерпевшего перевести деньги на так называемый безопасный счет.

По данным надзорного ведомства, пенсионер перечислил мошенникам 1,85 млн рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следственных действий был установлен владелец банковского счета, на который поступили денежные средства. Им оказался 20-летний житель Республики Марий Эл.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с получателя средств суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. В прокуратуре сообщили, что исполнение судебного решения находится на контроле.

Валерий Климов