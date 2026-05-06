В Невинномысске началась реконструкция трассы «Кавказ» с расширением до 4 полос

В Невинномысске стартовали работы по реконструкции важного участка федеральной трассы «Кавказ», который связывает ключевые населенные пункты и экономические зоны юга России. Глава города Михаил Миненков сообщил, что после завершения работ дорога станет четырехполосной, что значительно увеличит ее пропускную способность. На данный момент существующий двухполосный участок не справляется с растущими объемами транспортных потоков, что создает заторы и задержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Трасса «Кавказ» является стратегически важной для транспортной инфраструктуры Ставропольского края и Северного Кавказа. Она соединяет Невинномысск с Кавказскими Минеральными Водами и восточными районами края, а также служит частью крупного транспортного коридора, который обеспечивает связь между югом России и другими регионами страны. По данным Росавтодора, на этом участке дороги ежедневно проходит более 20 тыс. автомобилей, включая грузовой транспорт, что подчеркивает необходимость модернизации.

Работы по реконструкции дороги направлены не только на увеличение пропускной способности, но и на улучшение безопасности дорожного движения. По словам Миненкова, модернизация трассы окажет положительное влияние на логистику в Невинномысске: ускорится доставка грузов, сократятся издержки для бизнеса, а поездки станут более комфортными и безопасными для водителей и пассажиров. В условиях растущего потока транспорта такие меры становятся особенно актуальными.

Кроме того, реконструкция трассы «Кавказ» может привлечь дополнительные инвестиции в регион. Упрощение транспортных маршрутов создаст благоприятные условия для развития местного бизнеса и увеличения туристической привлекательности Невинномысска и окружающих районов. Ожидается, что обновленная дорога станет не только экономическим, но и социальным катализатором для региона.

На данный момент проект находится на начальной стадии, однако уже сейчас можно говорить о значительных перспективах для местных жителей и предпринимателей. В ближайшие месяцы планируется завершить проектирование и начать основные строительные работы. С учетом актуальных данных о состоянии дорожной сети и потребностях региона, реконструкция трассы «Кавказ» становится важным шагом к улучшению качества жизни в Невинномысске и его окрестностях.

Станислав Маслаков