Правительство Дагестана отправлено в отставку

Врио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщили в администрации руководителя региона.

Согласно документу, временное исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В администрации главы региона уточнили, что действующему составу кабинета министров поручено продолжить исполнение обязанностей до формирования нового правительства.

Федор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана указом президента РФ Владимира Путина 4 мая 2026 года. После смены руководства региона в республике началось обновление структуры исполнительной власти.

