ИжГТУ получит статус автономного учреждения

Ученый совет ИжГТУ принял решение сменить тип образовательного учреждения с бюджетного на автономный. Как сообщает пресс-служба вуза, эта инициатива была одобрена большинством голосов. Заседание состоялось 4 мая.

«Смена статуса будет проведена в полном соответствии с законом, а условия обучения для студентов останутся прежними»,— говорится в сообщении. ИжГТУ станет первым вузом в Удмуртии, который провел подобные изменения.

Согласно практике других вузов страны, автономный статус, в частности, позволяет учреждению самостоятельно приобретать и распоряжаться отдельными видами имущества, открывать счета в банках и планировать использование своих средств.