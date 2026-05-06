В Петербурге на 30% выросло число объявлений об аренде жилья
В Санкт-Петербурге по состоянию на март 2026 года количество активных объявлений о долгосрочной аренде жилья увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», пишет ТАСС.
Структура рынка при этом изменилась: в марте доля предложений без комиссии выросла до 52,1%, прибавив 5,2 п.п. за год. Это указывает на рост числа квартир, сдаваемых напрямую собственниками.
По объему предложения лидирует Приморский район, на втором месте — Московский, на третьем — Выборгский. При этом рост числа предложений зафиксирован во всех районах города.
Наиболее распространены однокомнатные квартиры (38%) и студии (30%), далее следуют двухкомнатные (22%), трехкомнатные (9%) и квартиры с четырьмя и более комнатами (1%). Структура предложения соответствует спросу: однокомнатные квартиры и студии интересуют 39% и 30% пользователей соответственно.
Среди районов по уровню интереса к аренде лидируют Приморский, Московский, Выборгский, Невский и Красногвардейский.
«Приморский район сохраняет лидерство благодаря наибольшему объему предложения — здесь активно вводилось новое жилье, что расширяет выбор для арендаторов, в том числе за счет современных жилых комплексов. Московский район, поднявшийся на одну позицию, привлекателен благодаря сформированной городской среде. Здесь несколько станций метро, быстрая связь с центром по Московскому проспекту, а также удобный доступ к аэропорту Пулково, КАД и южным выездам из города»,— говорит руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.