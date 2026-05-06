Под Вологдой оборудуют новую площадку для санавиации

Вблизи Вологды появится специализированная площадка для приема бортов санитарной авиации. Вопрос ее создания, как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, назрел давно: сейчас вертолеты принимают в вологодском аэропорту, после чего пациентов приходится везти в больницы на Пошехонское шоссе через весь город.

Площадка будет находиться в районе 453-го км трассы М?8 у села Андреевское

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Для площадки был выбран земельный участок в районе 453-го км трассы М8 у села Андреевское — с возможностью захода воздушных судов с нескольких сторон.

По словам господина Филимонова, отсюда пациентов будут максимально оперативно доставлять в областные клинические больницы. Площадка будет соответствовать основным требованиям: ровный укрепленный участок размером 2020 м, маркировка по углам, ветроуказатель, отсутствие препятствий поблизости и круглогодичный подъезд автотранспорта. Обустройство планируется завершить в мае.

Карина Дроздецкая