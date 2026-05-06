Шесть жителей Ижевска будут судить по делу об обналичивании 52 млн рублей

Шесть участников преступной группировки в Ижевске пойдут под суд по уголовному делу об обналичивании 52 млн руб. Как пишет «МВД Медиа», им предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК, до семи лет лишения свободы).

Установлено, что 49-летний организатор из Ижевска вовлек в схему пятерых своих знакомых в возрасте от 21 до 39 лет, каждый из них выполнял определенные функции. По данным прокуратуры Удмуртии, они привлекли к делу двух девушек, которые фиктивно зарегистрировались как ИП и открыли банковские счета.

«В течение нескольких дней девушек удерживали в арендованной квартире, а на открытые счета поступили денежные средства на сумму свыше 52 млн руб., которые впоследствии были обналичены»,— сообщает надзорный орган.

Фигурантов задержали осенью 2025 года. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направят в Ленинский райсуд Ижевска.