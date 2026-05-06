В Магнитогорске доставку роллов подозревают в распространении незаконной рекламы

Челябинское УФАС России выявило рекламу доставки роллов в Магнитогорске с признаками нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство с жалобой обратился местный житель. Он рассказал, что в подъезде дома размещалась реклама с фразой «доставка кайфа» и QR-кодом для перехода на страницу приложения «Доставка kaifa». Экспертный совет регионального управления ФАС согласился, что такая реклама может являться недостоверной. По предварительным данным, она препятствует формированию у клиента правильного представления об услуге. Кроме того, реклама не содержит сведений о продавце, необходимых при дистанционной продаже товаров. Рассмотрение дела назначено на 2 июня.

Виталина Ярховска