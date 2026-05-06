На реконструкцию системы водоснабжения Избербаша направят 4 млрд рублей

Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил о начале конкурса на реконструкцию внешней системы водоснабжения города Избербаш с общим бюджетом в 4,05 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эта инициатива направлена на улучшение качества водоснабжения как самого Избербаша, так и соседних населенных пунктов, включая Каспийск, село Манаскент и Карабудахкентский район. Работы будут финансироваться за счет средств федерального и республиканского бюджета Дагестана, что подчеркивает важность данного проекта для региона.

Подрядчику предстоит выполнить обширный объем работ, включая подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов, прокладку трубопроводов, а также монтаж наружных электрических сетей и линий связи. Гидротехнические работы также займут значительное место в проекте. Срок завершения реконструкции намечен на декабрь 2028 года, что говорит о масштабности и сложности предстоящих работ.

Реконструкция является частью более широкой программы по улучшению инфраструктуры водоснабжения в Дагестане. В 2025 году республика уже получила 6,8 млрд руб. в рамках казначейского инфраструктурного кредита для реализации проекта по продлению магистрального водовода от Каспийска до Избербаша. Это подчеркивает актуальность проблемы водоснабжения в регионе, который сталкивается с дефицитом воды и необходимостью модернизации устаревших систем.

Проблемы с водоснабжением в Дагестане имеют давнюю историю. Многие населенные пункты региона страдают от нехватки чистой питьевой воды, что негативно сказывается на качестве жизни местных жителей. Реконструкция системы водоснабжения в Избербаше призвана не только улучшить доступ к воде, но и создать новые рабочие места в процессе реализации проекта.

Станислав Маслаков