В Ростове изменят маршруты троллейбусов из-за церемонии возложения цветов

В Ростове-на-Дону 7 мая временно изменится схема движения троллейбусов №1, 2 и 22 в связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, на площади Театральной в целях обеспечения безопасности будет отключена контактная сеть троллейбусов. Ограничения будут действовать с 10:30 до 12:30.

В указанный период троллейбусы маршрутов №1, 2 и 22 будут курсировать по измененной схеме: улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова, далее — по действующим маршрутам в обоих направлениях.

В администрации Ростова также сообщили, что отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени можно с помощью сервиса Pikas Online.

