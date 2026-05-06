Дзержинца оштрафовали за угрозы росгвардейцам и медикам

Гражданина, угрожавшего сотрудникам Росгвардии и медикам в Дзержинске Нижегородской области, приговорили к штрафу в размере 150 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе городского суда, его обвинили в угрозе применения насилия (ч. 1 ст. 318) и угрозе убийством (п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ).

Суд установил, что ночью 13 декабря 2025 года нетрезвый фигурант угрожал росгвардейцам, размахивая перед ними ножом. Позднее, находясь в смотровом кабинете станции скорой помощи, он угрожал убийством сотрудникам больницы, используя ножницы.

Галина Шамберина