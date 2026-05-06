Полпред Юрий Чайка представил врио главы Дагестана Федора Щукина

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка представил временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Об этом сообщили в администрации руководителя республики.

Указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин подписал 4 мая 2026 года. На церемонии представления Юрий Чайка поблагодарил Сергея Меликова, возглавлявшего республику последние пять лет, за работу на посту руководителя региона.

По словам полпреда, за время работы Сергея Меликова в республике была сформирована основа для дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Юрий Чайка также выразил уверенность, что профессиональный опыт бывшего главы региона будет востребован на новом месте работы.

Обращаясь к Федору Щукину, полпред президента заявил, что назначение стало свидетельством высокого доверия со стороны главы государства. По словам Юрия Чайки, Дагестан остается одним из стратегически значимых регионов юга России, а перед новым руководителем стоит широкий круг задач, связанных с социально-экономическим развитием республики.

В числе приоритетных направлений работы Юрий Чайка назвал ликвидацию последствий недавней стихии и оказание адресной помощи пострадавшим жителям. Полпред также сообщил, что аппарат полномочного представителя президента и федеральные органы власти в СКФО готовы оказывать поддержку руководству региона.

