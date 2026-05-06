В Мурманской области доля убыточных предприятий превысила 52%

По итогам января-февраля 2026 года убыточными оказались 52% предприятий и организаций Мурманской области. Как сообщает РБК со ссылкой на Мурманскстат, по сравнению с началом 2025 года доля компаний, работающих в минус, выросла на шесть процентных пунктов.

Крупнейшие убытки зафиксированы в сфере транспорта и хранения — более 1,6 млрд рублей

Крупнейшие убытки зафиксированы в сфере транспорта и хранения — более 1,6 млрд рублей

Крупнейшие убытки зафиксированы в сфере транспорта и хранения — более 1,6 млрд руб. Значительные потери понесли также предприятия рыбного и сельского хозяйства (свыше 1,4 млрд руб.). При этом все без исключения компании, занимающиеся растениеводством и животноводством, в начале года оказались убыточными. Тем не менее обе отрасли по итогам двух месяцев получили положительный сальдированный результат за счет высокой прибыли.

Суммарная прибыль мурманских предприятий в январе-феврале 2026 года составила 42,2 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем годом ранее (22,6 млрд руб.). При этом убытки организаций за год сократились в десять раз: с 56,2 млрд руб. до 5,6 млрд руб. Совокупный сальдированный финансовый результат сложился положительным — 36,7 млрд руб., что на 9,2% выше прошлогоднего показателя. Более 70% суммарной прибыли бизнеса в Заполярье обеспечили обрабатывающие производства.

По итогам 2025 года прибыль организаций Мурманской области снизилась на 22%, а объем убытков уменьшился в четыре раза.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», грузооборот Мурманского порта упал на 33% за четыре месяца.

