В Ставропольском крае 102 предприятия перешли на бережливое производство

В Ставропольском крае более 100 предприятий успешно внедрили технологии бережливого производства, что стало значимым шагом в рамках регионального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в минэкономразвития региона.

На сегодняшний день в проект вовлечено 102 предприятия, и к 2030 году власти планируют привлечь еще около 40 организаций. В приоритете находятся отрасли с высокой занятостью, такие как сельское хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальная сфера, а также санаторно-курортная и туристическая индустрия.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отметил, что внедрение бережливого производства позволило оптимизировать бизнес-процессы и устранить операционные потери без дополнительных финансовых затрат. В результате средняя производительность труда в компаниях-участниках проекта увеличилась более чем на 5%, что превышает среднероссийские показатели. Некоторые предприятия даже достигли впечатляющего роста выработки на 38%. Это свидетельствует о том, что подходы бережливого производства находят свое применение не только в крупных промышленных предприятиях, но и в малом и среднем бизнесе региона.

Участие в проекте является бесплатным, что делает его доступным для большинства предприятий. За консультацией и поддержкой можно обращаться в Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края. Это позволяет предпринимателям не только повысить свою конкурентоспособность, но и внести вклад в развитие экономики региона в целом.

Ставропольский край активно использует инструменты бережливого производства для повышения эффективности работы своих предприятий. В условиях современных экономических вызовов, таких как изменение потребительских предпочтений и глобальные экономические колебания, оптимизация процессов становится ключевым фактором для выживания и успешного развития бизнеса. Реализация данного проекта может стать основой для создания устойчивой экономики региона, способной адаптироваться к изменениям и обеспечивать рабочие места для местного населения.

Станислав Маслаков