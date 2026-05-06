В Новороссийске средняя цена летних шин составила 8,8 тыс. рублей

Как рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе «Авито», в 2025 году в Новороссийске средняя стоимость летних шин составила 8,8 тыс. руб., что соответствует более доступному ценовому уровню по сравнению с рядом других крупных городов Краснодарского края. Рынок характеризуется активной конкуренцией между массовыми брендами, а также заметным ростом продаж отдельных производителей.

С точки зрения структуры спроса наиболее востребованными в Новороссийске стали Bridgestone, Yokohama и Pirelli. На каждый из этих брендов приходится около 9% продаж. Такая структура указывает на отсутствие выраженного лидера и сравнительно равномерное распределение спроса между ключевыми участниками рынка.

Наиболее заметную динамику роста в 2025 году показали шины Yokohama. Продажи данного бренда увеличились в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость продукции составила около 7,1 тыс. руб., что относит бренд к числу наиболее доступных в рассматриваемом сегменте.

Второе место по темпам роста заняли шины Hankook. Их продажи выросли в 2,3 раза, а средняя цена составила 8,5 тыс. руб. Бренд сохраняет устойчивое присутствие в среднем ценовом сегменте рынка.

Сопоставимую динамику продемонстрировали шины Dunlop. Продажи этого бренда также увеличились в 2,3 раза, при средней стоимости 8,9 тыс. руб. По ценовому уровню продукция занимает позиции в верхней части среднего сегмента.

В целом рынок летних шин Новороссийска в 2025 году демонстрирует стабильную конкуренцию между основными брендами и рост спроса в сегменте доступных и среднеценовых решений. Это указывает на сохранение чувствительности покупателей к стоимости продукции при выборе сезонных шин.

Мария Удовик