Бастрыкин поручил проверить состояние больницы в Светлограде

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жалоб на состояние районной больницы в Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

Как следует из обращения местных жителей, в здании медучреждения зафиксированы повреждения фасада: осыпаются облицовка и кирпичная кладка, деформированы стены и потолочные перекрытия. Кроме того, на входе в женскую консультацию и отделение медико-социальной экспертизы отсутствует пандус для маломобильных граждан.

По данным заявителей, больница также испытывает дефицит современного оборудования, медицинских изделий и расходных материалов. В числе подразделений, где, по словам жителей, отсутствует необходимое оснащение, названы отделение рентгенологии и детская поликлиника.

В СКР сообщили, что ранее граждане неоднократно обращались в различные инстанции, однако меры по устранению нарушений приняты не были. Проверку поручено провести следователям регионального управления СКР. О ее результатах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее власти Ставропольского края сообщили о поступлении в медицинские учреждения региона 320 санитарных автомобилей. По данным краевого правительства, транспорт предназначен для работы в отдаленных территориях и будет закреплен за амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами. Машины планируется использовать для доставки врачей к пациентам и транспортировки больных в стационары.

Валерий Климов