Отопительный сезон в столице Удмуртии завершится 8 мая

Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая. Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Дмитрий Чистяков. Об этом мэр написал в Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Все мы знаем формулу, которую прописал для нас законодатель: подача отопления потребителям не может быть прекращена ранее шестого дня со среднесуточной температурой +8°C и выше. 6 мая наступают только третьи такие теплые сутки. Поэтому пока ни муниципалитет, ни ресурсники, ни управляющие компании не могут отключить отопление по закону»,— написал господин Чистяков.

Он объяснил, что шестые теплые сутки наступят 8 мая. Он обратил внимание, что процесс выхода крупного города из отопительного сезона занимает не менее одной недели. В этот период энергоснабжающие компании переводят на «летний» режим оборудование ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, после чего начинают программу гидравлических испытаний и капремонтов к следующей зиме.