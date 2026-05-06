Интернет проведут в 42 населенных пункта Саратовской области к концу 2026 года

В 2026 году сотовая связь и интернет появятся в 42 населенных пунктах Саратовской области с населением от 100 до 1 тыс. человек. Об этом сообщило региональное министерство цифрового развития и связи.

Услугами смогут пользоваться 13 тыс. жителей. Работы пройдут в Саратове и 22 муниципальных районах, в том числе Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Новоузенском, Петровском, Ртищевском и Энгельсском.

Операторы связи по своим инвестиционным планам отдельно подключат еще 11 населенных пунктов. В минцифры области добавили, что к концу 2026 года 100% малонаселенных пунктов региона будут обеспечены мобильной связью.

Нина Шевченко