Медианная зарплата фитнес-тренеров на Кубани достигла 70 тысяч рублей

В первом квартале 2026 года в Краснодарском крае медианная зарплата, которую предлагают фитнес-тренерам, составила 70 тыс. руб. Показатель вырос на 8% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар».

За три месяца в Краснодарском крае опубликовали более 300 вакансий. Это на 12% меньше, чем в первом квартале 2025 года. Нижняя граница оплаты начинается от 37 тыс. руб., верхняя — 150 тыс. руб., что на 21% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в вакансиях работодатели чаще всего требуют навыки проведения персональных и групповых тренировок, знание силовых программ, пилатеса, бокса и единоборств. Соискатели за квартал разместили более 4,5 тыс. резюме. Конкуренция в сфере превысила норму и составила 13,2 резюме на одну вакансию.

Большинство кандидатов имеют стаж более шести лет либо совсем не имеют опыта. Высшее образование есть у 56% соискателей. Из мягких навыков чаще всего упоминаются работа в команде, коммуникабельность, клиентоориентированность и грамотная речь. Основная часть вакансий сосредоточена в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Пик активности работодателей в 2026 году пришелся на март и апрель.

