60% отработавших свой срок строительных машин в Удмуртии продолжают использовать

Более половины (60%) строительных машин с отработанным сроком службы на балансе крупных и средних предприятий Удмуртии продолжали эксплуатироваться в 2025 году. Как сообщили в Удмуртстате, больше всего изношенной техники в парке гусеничных тракторов (84%), бурильных машин (78%) и кранов на гусеничном ходу (76%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Состояние парка строительных машин в Удмуртии продолжает оставаться неудовлетворительным. Высокая степень износа основных фондов — общая проблема большинства организаций республики»,— считают в органе государственной статистики. Срок эксплуатации техники продлевают через капремонт и частичное переоборудование. Кроме того, предприятия заключают договоры лизинга и аренды (без права выкупа).

За год доля техники импортного производства не изменилась и составила треть всего парка основных строительных машин. Среди наиболее востребованного специализированного транспорта — самоходные экскаваторы (290 единиц), одноковшовые погрузчики (238) и бульдозеры (229). В целом за указанный период число основных строительных машин у предприятий Удмуртии выросло на 30 единиц.