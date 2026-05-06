На контроль при развитии Новороссийского транспортного узла выделили 299 млн рублей

На осуществление строительного контроля по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла уйдет 299,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки», заказчиком на выполнение работ выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Денежные средства выделяются из федерального бюджета на осуществление контроля при строительстве железнодорожных парков железнодорожной станции «Новороссийск» Северо-Кавказской железной дороги. Срок исполнения контракта назначен на 27 декабря 2030 года.

В описании закупки указывается, что на услуги по строительному контролю в 2026 году уйдет 90 млн руб., на 2027 год запланировано 24,7 млн руб. Еще 184,8 млн руб. из федерального бюджета будут потрачены на осуществление контроля при строительстве и развитии транспортного узла Новороссийска в последующие годы.

Кристина Мельникова

