На контроль при развитии Новороссийского транспортного узла выделили 299 млн рублей

На осуществление строительного контроля по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла уйдет 299,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки», заказчиком на выполнение работ выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».

Денежные средства выделяются из федерального бюджета на осуществление контроля при строительстве железнодорожных парков железнодорожной станции «Новороссийск» Северо-Кавказской железной дороги. Срок исполнения контракта назначен на 27 декабря 2030 года.

В описании закупки указывается, что на услуги по строительному контролю в 2026 году уйдет 90 млн руб., на 2027 год запланировано 24,7 млн руб. Еще 184,8 млн руб. из федерального бюджета будут потрачены на осуществление контроля при строительстве и развитии транспортного узла Новороссийска в последующие годы.

Кристина Мельникова