Средняя пенсия в Петербурге превысила 25 тысяч рублей

Средний размер назначенных пенсий в Санкт-Петербурге к концу 2025 года достиг 25 244 рублей, увеличившись за год на 12,7%. Такие данные содержатся в проекте Лесного плана города, опубликованном 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Смольном назвали среднюю пенсию петербуржцев в 2025 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Смольном назвали среднюю пенсию петербуржцев в 2025 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С учетом инфляции реальный размер пенсий вырос на 2,3%, пишет «Фонтанка».

Согласно документу, среднедушевые денежные доходы населения на конец 2025 года составили 86 290 рублей в месяц против 72 037 рублей годом ранее. Реальные денежные доходы увеличились на 11,7%.

Реальная начисленная заработная плата в Петербурге за год выросла на 6,5%. Потребительские расходы на душу населения достигли 67 946 рублей в месяц, что на 13,3% больше показателя 2024 года.

Матвей Николаев