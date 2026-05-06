Шесть новых автомобилей закупили в автопарк госветслужбы Удмуртии

Автопарк Главного управления ветеринарии (ГУВ) Удмуртии пополнился шестью новыми автомобилями Lada Niva Travel. Их приобрели за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В 2025 году для госветслужбы поступило 15 единиц техники. С начала 2026-го два оснащенных мобильных ветпункта на базе “Лады Ларгус” поступили по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”. Сейчас еще шесть легковых автомобилей — для выездов ветеринаров»,— отметила начальник ГУВ республики Ирина Крылова.

Четыре автомобиля Lada Niva Travel поступили в Сарапульскую, Увинскую, Алнашскую и Глазовскую межрайонные станции по борьбе с болезнями животных для поездок в отдаленные поселения. Еще две машины поступили в Можгинскую лабораторию и в Республиканский ветеринарно-диагностический центр.