S7 впервые запустит прямые рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск

Авиакомпания S7 Airlines с 31 июля впервые откроет прямые регулярные перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Республики Алтай. Рейсы будут выполняться раз в неделю на Boeing 737–800.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Пулково самолеты будут вылетать по воскресеньям в 22:35, обратно из Горно-Алтайска — по пятницам в 17:25

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Из Пулково самолеты будут вылетать по воскресеньям в 22:35, обратно из Горно-Алтайска — по пятницам в 17:25

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Из Пулково самолеты будут вылетать по воскресеньям в 22:35, обратно из Горно-Алтайска — по пятницам в 17:25.

Для петербуржцев новый маршрут открывает прямой доступ к Чуйскому тракту, Телецкому озеру и плато Укок. Жители Алтая, в свою очередь, смогут выбираться на выходные в Петербург.

Конкуренцию на направлении составит авиакомпания «Россия» — в летнем сезоне она выполняет из Пулково до четырех рейсов в неделю. Билеты уже поступили в продажу на сайтах перевозчиков.

Карина Дроздецкая