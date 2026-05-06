Калининградский минздрав закупит компьютеры для больниц по 214 тысяч рублей

Министерство здравоохранения Калининградской области подвело итоги аукциона на поставку 710 компьютеров для медицинских учреждений региона. Итоговый протокол опубликован 5 мая на электронной торговой площадке. Согласно документации, стоимость одной рабочей станции с системным блоком, монитором, источником бесперебойного питания и программным обеспечением составит около 214 тысяч рублей.

Калининградский Минздрав закупил компьютеры по 214,1 тыс. рублей за штуку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В закупке участвовали две компании, обе заявки были признаны соответствующими требованиям конкурса. Победителем стала организация, предложившая выполнить контракт за 152,1 млн рублей при начальной цене 160,1 млн рублей. Второй участник торгов предложил сумму примерно на 800 тысяч рублей выше.

Поставку оборудования планируется завершить до конца 2026 года. Гарантийный срок на технику составит три года.

