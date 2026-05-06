Орловские власти отказались от массового празднования Дня Победы

В Орле отменили торжественный парад, шествие в рамках акции «Бессмертный полк» и салют на День Победы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.

Глава региона пояснил: «Сегодня обеспечение безопасности жизни и здоровья наших жителей вынуждает нас отказаться от больших публичных мероприятий <…> Даже приложив все усилия для обеспечения безопасности, мы в полном объеме не сможем защитить участников этих массовых мероприятий, собрав их в одном месте. Дарить подобный подарок, рискуя, нашим врагам, не очень хотелось бы».

Господин Клычков предложил мэру перевести остальные мероприятия в парковые зоны и на бульвары, чтобы люди могли провести время в «рассредоточенном формате».

В Воронеже вслед за салютом отменили военный парад на День Победы, рекомендовав проводить прочие мероприятия в ограниченном формате. Акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет онлайн. В Курской области торжественный парад отменяют пятый год подряд. Также вместо традиционного шествия «Бессмертного полка» жителям региона предложено выставить портреты фронтовиков в окнах госучреждений и организаций. В Тамбовской и Белгородской областях массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, переведены преимущественно в онлайн-формат. Липецкие власти не сообщали об отмене массовых празднований.

