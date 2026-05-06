В Коми из Москвы доставили частицу Вечного огня
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Республику Коми. Пламя примут Сыктывкар, Ухта, Печора, Сысольский район (село Визинга), а также город трудовой доблести Воркута. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Каждый из этих городов и районов получил лампаду с частицей огня, чтобы в канун 9 Мая зажечь свои мемориалы.
Священное пламя стало символом памяти о подвиге советских солдат, доставленное в регион в преддверии праздника Победы.