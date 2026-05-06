В Дзержинске вынесли приговор по делу о многомиллионной серии грабежей и разбоев

Жителя Дзержинска приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за грабеж. Под видом сотрудника ФСБ злоумышленник проник в чужую квартиру и под угрозой расправы похитил 2 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

По данным полиции, фигурант действовал в составе преступной группы из четырех человек, организованной неоднократно судимым жителем Дзержинска в 2023 году. С помощью подложных удостоверений злоумышленники похитили у потерпевшего ключи от всей недвижимости и имущество из дома его друга на 250 тыс. руб. В тот же день в Нижнем Новгороде псевдоправоохранители заставили жертву отдать им 2 млн руб.

Затем члены преступной группы отправились в Богородский район, открыли дом похищенными ключами и вынесли оттуда практически все: от простыни и маркеров до садовой мебели и банного чана, рассказали в полиции. После фигуранты ворвались в квартиру в Дзержинске, которую потерпевший сдавал в аренду, избили арендатора, забрали всю электронику и ювелирное изделие. В итоге злоумышленники приехали к гаражам, там их задержали сотрудники ГАИ, патрулировавшие местность.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой организованной группой в особо крупном размере»), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража организованной группой в особо крупном размере»), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж организованной группой») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж организованной группой»).

Елена Ковалева