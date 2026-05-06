Жителя Владикавказа подозревают в фиктивной регистрации 16 человек

Во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя по подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания.

По версии правоохранителей, фигурант фиктивно зарегистрировал в своем доме 16 граждан России. Как отметили в ведомстве, жильцы были выходцами из различных регионов страны, однако фактически жилье им не предоставлялось, и во Владикавказе они не проживали. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета.

