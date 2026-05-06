Экс-начальнику тыла транспортной полиции по ПФО назначили условный срок

Канавинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника тыла управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу Станислава Свительского. Его обвинили в пособничестве мошенничеству и двух эпизодах злоупотребления полномочиями, сообщили в суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», Станислава Свительского судили отдельно от бывших коллег: экс-главы управления на транспорте Александра Бережного и замначальника тыла Андрея Федосюка. Генерал-майора в отставке Бережного обвинили в незаконном списании служебного катера, который затем был подарен его другу-депутату, а тыловиков — в злоупотреблении при капремонте крыши здания полиции по завышенным ценам. В суде подробности уголовного дела не раскрыли.

Станиславу Свительскому назначили четыре года шесть месяцев лишения свободы условно и оштрафовали его на 800 тыс. руб.

