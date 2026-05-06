В Чебоксарах провели прием жителей, пострадавших от атаки БПЛА

В Чебоксарах организовали прием граждан, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.

В ходе встречи обсуждались вопросы обследования поврежденного жилья, порядок выплат компенсаций и сроки проведения восстановительных работ. Отдельное внимание уделили психологической помощи пострадавшим.

По сообщению главы Чувашии Олега Николаева, из-за атаки были повреждены 40 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, в том числе школы, детские сады и электромеханический колледж.

Беспилотная атака произошла накануне, 5 мая. В результате 37 человек пострадали, двое погибли.

