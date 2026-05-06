Обвиняемый в обогащении 1,3 млрд подрядчик мемориала «Курская битва» избежал банкротства

В Арбитражном суде Москвы отказали ФНС в признании банкротом московского ООО «Управление капитального строительства» (УКС), задействованного в реализации ряда крупных государственных контрактов в Курской области, включая строительство мемориального комплекса «Курская битва». Об этом говорится в материалах суда.

Церемония открытия первой очереди мемориала "Курская битва" в поселке Поныри в день 80-летия победы в Курской битве

Фото: пресс-служба президента РФ Церемония открытия первой очереди мемориала "Курская битва" в поселке Поныри в день 80-летия победы в Курской битве

Должник заявил о приостановлении производства по делу до рассмотрения обращений в Фонд содействия реструктуризации долга и налоговый орган, связанных с отсрочкой по уплате задолженности. Суд отметил, что не были представлены сведения о наличии у компании ликвидного имущества, а также отсутствует согласие на финансирование процедуры банкротства. Ранее ФНС доначислила УКС налоги на добавленную стоимость и на прибыль в размере 187,6 млн руб., а также назначила штраф на 56,8 млн руб.

В конце прошлого года Арбитражный суд Курской области наложил обеспечительный арест на 137 млн руб. средств подрядчика в рамках другого иска — от прокуратуры региона. Меры были приняты с учетом финансового положения компании и риска неисполнения обязательств. Требование еще на 137 млн руб. по второму иску касается контракта на строительство школы в Большесолдатском районе. Глава ООО «Управление капитального строительства» сообщил, что работы на объектах приостанавливались из-за боевых действий. По его словам, в результате удара БПЛА горела кровля строящейся школы. Это дело рассмотрят в суде 7 мая.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Александр Вачаев, учредитель — Олег Щелкунов. В 2024 году выручка компании составила 813,6 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Компания является подрядчиком строительства мемориального комплекса «Курская битва» по контракту стоимостью 2,66 млрд руб., заключенному в 2022 году. По данным материалов госзакупок, к настоящему времени она получила из бюджета около 1,15 млрд руб.

Также в отношении УКС возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В октябре 2025 года стало известно, что прокуратура подает иски к УКС на общую сумму около 1,3 млрд руб. Согласно материалам госзакупок, в 2022 году компания заключила контракт на строительство мемориала «Курская битва» с управлением капстроительства Курской области. Цена контракта — 2,66 млрд руб. Как указано в дополнительном соглашении к договору, в 2022–2024 годах УКС получила из регионального бюджета три транша на общую сумму 1,15 млрд руб. Именно ее пытается взыскать прокуратура по еще одному иску. Как считают следователи, контракт был подписан в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который, как утверждают в ведомстве, не обладал достаточными ресурсами для выполнения работ в полном объеме. Дело преимущественно откладывают, в следующий раз его рассмотрят 25 мая.

