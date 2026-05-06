Сочинца осудили за незаконное хранение оружия

Суд в Сочи вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в период с 2021 по 2024 год подсудимый незаконно хранил оружие и боеприпасы, которые, по его словам, принадлежали знакомому и были им присвоены после его смерти. Оружие мужчина скрывал в лесном массиве.

Следствие установило, что он реализовал самозарядный карабин системы Симонова с боеприпасами — 103 боевыми и 56 охотничьими патронами — за 80 тыс. руб., а позднее продал автомат Калашникова за 60 тыс. руб. Кроме того, он пытался сбыть охотничье ружье ИЖ-56. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе оперативных мероприятий с использованием контролируемых закупок.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Его действия квалифицированы по ст. 222 УК РФ. Суд также постановил конфисковать 140 тыс. руб., полученные от незаконных операций.

Вячеслав Рыжков