В Ленобласти ликвидировали свалку шин на территории бывшего автобусного парка

На территории закрытого автобусного парка в городе Кингисепп Ленинградской области завершили работы по очистке участка от незаконной свалки. Об этом 6 мая сообщили в региональном управлении Эконадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время проверки специалисты обнаружили более 150 кубометров автомобильных покрышек, а также навалы грунта и строительного мусора.

Вывоз отходов организовала «Служба городского хозяйства» совместно с подрядной организацией ООО «МУП СГК». Собранные шины передали специализированному предприятию для последующей утилизации и переработки в соответствии с экологическими требованиями.

Как отметили в Эконадзоре, повторное обследование подтвердило, что незаконные свалки на участке полностью устранены.

