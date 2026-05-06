Промышленное производство в СКФО сократилось на 3% в первом квартале 2026 года

Согласно данным Северо-Кавказстата, индекс промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе составил 96,9% в первом квартале 2026 года, что указывает на сокращение промпроизводства на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это снижение продолжает негативную тенденцию, наблюдаемую в регионе: в 2025 году промпроизводство упало на 5,4% по сравнению с 2024 годом, когда индекс достиг 94,6%.

На фоне общего снижения в СКФО отдельные республики демонстрируют разные результаты. Так, в Северной Осетии зафиксирован значительный рост промпроизводства на 23,9%, что стало одним из самых высоких показателей в округе. Кабардино-Балкария также показала положительную динамику с ростом на 9,3%, Дагестан увеличил объемы производства на 3,2%, а Чечня завершила квартал с ростом на 1,8%. В то же время Ингушетия столкнулась с серьезными проблемами, где промпроизводство сократилось на 14,4%. Ставропольский край и Карачаево-Черкесия также отметили снижение, составившее 9,2% и 4,2% соответственно.

Поизводство в сфере добычи полезных ископаемых снизилось на 10%. Наиболее заметный рост наблюдается в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, где показатели выросли на 15,9% и 11% соответственно. Однако Ставропольский край продемонстрировал самое значительное снижение в этой сфере — на 22%. В обрабатывающих производствах ситуация также остается сложной: здесь объемы производства упали на 5%. Ингушетия оказалась в числе самых пострадавших регионов с падением на 30%, тогда как Северная Осетия смогла продемонстрировать рост на 30,7%.

Сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром продемонстрировал небольшой рост на 4%, хотя Северная Осетия оказалась единственным регионом с отрицательной динамикой — снижение составило 14,8%. В то же время производство в сфере водоснабжения и водоотведения увеличилось на 1,9%, при этом наибольший рост зарегистрирован в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — 30% и 22,8% соответственно. Дагестан же зафиксировал снижение на 12,2%.

Станислав Маслаков