Следствие установило нового фигуранта в деле экс-замначальника ФГУП «ГУСС» Дмитрия Таксиди

Военные следственные органы СК России установили нового фигуранта по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа в Краснодарском крае. К делу экс-заместителя начальника филиала «Новороссийское строительное управление» ФГУП «ГУСС» приобщили

бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП «ГУСС» Виктора Школык, сообщает пресс-служба ГВСУ СК России.

Причастность Виктора Школык к делу установлена в ходе комплекса следственных мероприятий, проведенных военными следователями СК РФ. По версии следствия, в 2022 году в ходе исполнения многомиллиардного договора по госзаказу в сфере обороны Школык мог дать указание Дмитрию Таксиди о заключении договора субподряда с коммерческой организацией вне конкурса в Новороссийска. В 2023 году Дмитрий Таксиди заключил договор на сумму более 600 млн руб. во исполнение указания. Версия СК гласит, что он принял взятку от представителя компании.

Условия договора не были выполнены в полном объеме, в результате чего министерству обороны России был причинен вред в особо крупном размере. В отношении Виктора Школык возбудили уголовное дело, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Фигуранты заключены под стражу по ходатайству военного следователя в порядке суда.

В рамках уголовного дела в целях обеспечения приговора в части штрафа, имущественных взысканий и гражданского иска по делу наложен арест на общую сумму более 170 млн руб. Расследование дела поставили на контроль в Главном военном следственном управлении СК России.

Кристина Мельникова