В Махачкале завтра отключат электричество в пяти микрорайонах и кварталах

В Махачкале завтра, 7 мая, проведут ремонт на подстанции «Восточная». В связи с этим в столице региона ограничат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подача электроэнергии на фидерах 31, 33, 37 и введены ограничения для потребителей. Период отключений запланирован с 10:00 до 16:00. Без света останутся микрорайоны Турали, Ветеран, кварталы Мотор и Тюльпан, а также село Новый Хушет. Кроме того, отключения затронут большинство улиц в указанных районах, в том числе улицы 65-летия Победы, Гагарина, Ленина, Имама Шамиля, Хизроева, Ярагского, Октябрьскую, Советскую и другие прилегающие.

Константин Соловьев