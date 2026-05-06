Кикшеринги ограничили движение электросамокатов в центре Петербурга перед 9 Мая

Сервисы кикшеринга ввели дополнительные зоны запрета движения для электросамокатов в Санкт-Петербурге в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Изменения появились на онлайн-картах мобильных приложений операторов 6 мая, пишет «Фонтанка».

Самокатам в Петербурге добавили запретных зон перед 9 мая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Самокатам в Петербурге добавили запретных зон перед 9 мая

Согласно данным сервисов, ограничения затронули территории четырех центральных районов города, за исключением намывных территорий Васильевского острова, а также часть Московского и Фрунзенского районов. Новые зоны запрета отображаются в приложениях «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh.

В компаниях пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий и перекрытием улиц.

Пользователям рекомендовали следить за обновлениями в приложениях. По информации Whoosh, ограничения будут действовать как минимум до 16:00 10 мая.

