Глава СКР потребовал доложить о результатах проверки о травмировании ребенка на детской площадке

В Ростове-на-Дону организована проверка по факту травмирования трехлетней девочки на детской площадке. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о ее результатах, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, в апреле в Ростове-на-Дону девочка упала с горки на детской площадке и получила травму. «Отмечается, что на игровом оборудовании ограждение повреждено, при этом уполномоченными органами мер к приведению объекта в нормативное состояние длительное время не принимается»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева