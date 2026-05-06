В Анапе начнет работать светофор на улице Греческой
На пересечении улицы Греческой и Супсехского шоссе в Анапе введут светофорное регулирование с 8 мая. Как сообщили в мэрии города, цикл работы светофора не является окончательным и будет корректироваться.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Светофорный объект будет работать с учетом применения видеодетекторов и адаптивного управления. Длительность разрешающего сигнала для автомобилей может меняться в заданных диапазонах по каждому направлению в зависимости от дорожной ситуации.
Работу светофора могут скорректировать по результатам анализа транспортных потоков.