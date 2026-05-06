Калининградец попал под стражу за экстремизм в Волгоградской области

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении жителя Калининграда. Его подозревают в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды в интернете (п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

В Волгограде задержали жителя Калининграда за экстремизм в интернете

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следователи установили, что подозреваемый активно участвовал в деятельности запрещенного на территории РФ объединения. С июля 2025-го по февраль 2026 года калининградец, находясь в Волгоградской области, администрировал тематический канал, где распространял экстремистские материалы. Публикации пропагандировали идеологию запрещенного объединения и привлекали новых участников.

Кроме того, в декабре 2025 года фигурант опубликовал в интернете высказывания, разжигающие религиозную ненависть и вражду. Уголовное дело расследуется. Подозреваемый находится под стражей.

Марина Окорокова