В Новороссийске проведут ночную уборку дороги на Мурата Ахеджака
На четной стороне улицы Мурата Ахеджака в Южном районе Новороссийска будет проводиться ночная уборка дороги. Об этом сообщил замглавы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Механизированная уборка дорожного полотна будет осуществляться с 23:00 7 мая до 06:00 8 мая. Жителей Новороссийска призвали не осуществлять парковку автомобилей на четной стороне улицы.
«Автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы»,— заявил Рафаэль Бегляров.