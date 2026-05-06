В Новороссийске проведут ночную уборку дороги на Мурата Ахеджака

На четной стороне улицы Мурата Ахеджака в Южном районе Новороссийска будет проводиться ночная уборка дороги. Об этом сообщил замглавы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Механизированная уборка дорожного полотна будет осуществляться с 23:00 7 мая до 06:00 8 мая. Жителей Новороссийска призвали не осуществлять парковку автомобилей на четной стороне улицы.

«Автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы»,— заявил Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко

