Лизинг для сельхозпереработчиков и МТК: ставки от 3,5% годовых

Программа льготного лизинга для малого и среднего бизнеса действует в регионе уже два года. Изначально она работала для производственных и сельскохозяйственных предприятий. В декабре 2025 года к ним добавились туризм, гостиничный бизнес и креативные индустрии. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина правительство края продолжило расширять программу: теперь в нее включили малые технологические компании, а для сельхозперерабатывающих предприятий дополнительно улучшили условия.

Как сообщила Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края, малые технологические компании, которые включены в реестр МТК, могут получить оборудование и спецтехнику в лизинг по ставке от 4% годовых. Перечень включает более 120 позиций: ИТ-оборудование (серверы, компьютеры, планшеты, принтеры, 3D-сканеры и другое), производственные роботы и станки, генераторы, приборы для измерений, оборудование для складов, сельского хозяйства, пищевой промышленности. В Прикамье сегодня 150 таких предприятий – 13% от общего числа в ПФО, регион занимает второе место в округе.

Для сельхозперерабатывающих предприятий и пищевой промышленности ставка снижена до 3,5% годовых на отечественное оборудование. Кроме того, краевое Министерство агропромышленного комплекса субсидирует до 30% авансового платежа по лизингу. Обязательное условие для этой категории – наличие компании в реестре получателей поддержки Минагро Пермского края. Подходящие виды деятельности: сельское хозяйство (код 01 ОКВЭД, кроме 01.7 и 01.70), производство пищевых продуктов (код 10) и напитков (код 11).

В перечень оборудования для сельхозперерабатывающих компаний включено более 30 категорий: оборудование для молочной, мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности, производства напитков, жиров и масел, техника для переработки мяса, птицы, рыбы, плодов и овощей, а также промышленные роботы.

Для всех категорий сумма лизинга составляет от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок – до 60 месяцев, аванс от 10% до 50%. Залог не требуется. Программа работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подать заявку можно в Микрофинансовой компании Пермского края (г. Пермь, ул. Ленина, 68, 3-й этаж), консультации по телефону 8-800-300-80-90. Подробности – на сайте mfk59.ru.

Указаны условия для лизинга и лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: лизинг предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенных в реестр креативных (творческих) индустрий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 июля 2025 г. №610-п «О ведении реестра субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Пермском крае», или в реестр малых технологических компаний и соответствующих требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг (далее – Правила); лизинг оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции предоставляется СМСП, соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ООКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), состоящим в разделах 1–3 реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и действующего на дату принятия решения Комиссией. Минимальный размер лизинга – 500 тыс. руб., максимальный – 30 млн руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%. Процентная ставка по договору лизинга: 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 16% годовых – в иных случаях. Процентная ставка по договору лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: 3,5% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 7,5% годовых – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 15,5% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга – 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложениями №5, 6, 7, 8 к Правилам, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 06.05.2026 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 г. №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 г. №18, от 30.01.2026 г. №4, от 27.04.2026 г. №8) и размещены на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307; ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364. * Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. №430-р.

